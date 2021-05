Viúva de MC Kevin, Deolane faz desabafo sobre 'falsas amizades do cantor'; vídeo

Após o velório de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, viúva do cantor, fez um desabafo sobre "falsos amigos" que "sugavam a energia" do artista.

Ela revelou que na noite do acidente, ela discutiu com o cantor, que saiu do quarto de hotel onde o casal estava hospedado. Em seguida, MC Kevin foi encontrar com amigos que estavam no mesmo hotel.

Uma nova versão dada por testemunhas apontam que neste momento Kevin teria encontrado uma moça e tido relações sexuais com ela. Ele teria caído do 5º andar da hospedagem enquanto tentava evitar o "flagra" da esposa.

"Família é pai, mãe, irmão. Isso aqui é coisa de falso amigo. Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade. Cansei de falar para o Kevin que tudo tem consequência na vida".

Gente a Deolane, mds meu coração tá doendo pic.twitter.com/fxL9LBUnnO — ???????????????????????? (@Mkzim_ln) May 18, 2021 Amizades ruins que te incentivam em coisas ruins te levam a finais ruins, essa conta não fecha em saldo positivo. Muita gente ainda confunde o real sentido de ser amigo. Deolane falou TUDO no velório do MC Kevin. pic.twitter.com/HHh70u2JTv — Vem Cristiane ????️ (@vemcristiane) May 18, 2021

Deolane encerrou o discurso usando um bordão do artista: "Quem acordou não vai acordar mais"

A polícia ainda investiga o que teria causado a morte do cantor.