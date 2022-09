Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas assume romance com cantor Silva

Viúvo do humorista Paulo Gustavo, Thales Bretas está tentando recomeçar sua vida. O dermatologista chegou ao Rock in Rio no sábado (10) acompanhando do cantor Silva e admitiu que ambos estão vivendo um romance.

“Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, disse.



Silva e Thales foram apresentados por amigos em comum. Os rumores de que ambos estavam juntos começaram em março deste ano, quando os encontros entre os dois ficaram mais frequentes.

O médico chegou a ir ao Lollapalooza com a irmã de Paulo Gustavo, Juliana, para assistir ao show do cantor.

Esse é o primeiro relacionamento do dermatologista desde a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021, em decorrência das sequelas da covid-19.