Viva a Cidade da Música da Bahia!

A música corre nas veias de Salvador. Nas vielas, nos becos, nas avenidas, a música é uma das expressões culturais mais fortes do DNA da capital baiana. É identidade, expressão cultural e paixão popular. Não é por acaso o título de Cidade da Música da Unesco: Salvador é palco da produção musical que projetou a Bahia para o mundo por meio da influência de movimentos como a tropicália, o samba reggae e a axé music; e berço de incontáveis talentos como Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso, Raul Seixas, Gilberto Gil, Olodum, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, e tantos inúmeros nomes que abençoam a nossa Bahia com suas artes.

A musicalidade da capital baiana está espalhada pelos quatro cantos da cidade: vai desde o Quabales, no Nordeste de Amaralina, ao tão querido Neojiba e tantos outros projetos riquíssimos que são fruto das comunidades da nossa cidade e transformam a Bahia no reconhecido celeiro musical.

Para coroar e honrar o título, Salvador ganha a Cidade da Música da Bahia, um museu totalmente dedicado à música baiana. Após ter participado do início dessa história, ainda como secretário de Cultura e Turismo de Salvador, pude ver de perto o resultado extraordinário de curadoria e direção de Gringo Cardia e Antônio Risério e posso afirmar que soteropolitanos e turistas vão se encantar com a história da música da Bahia, a beleza e tantas oportunidades de interatividade que a Casa oferecerá. Lembro do início desse projeto na gestão do então prefeito ACM Neto, que decidiu investir desde a desapropriação dos imóveis, passando pela restauração do Casarão dos Azulejos Azuis, tombado pelo Patrimônio Nacional, até a realização de workshops internacionais, e a contratação do projeto museológico.

A Cidade da Música da Bahia integra a estratégia da Prefeitura de inovar e oferecer novos produtos para a cultura e o turismo de Salvador. O investimento na cultura, seguido na gestão de Bruno Reis, valoriza o passado, a nossa história e o nosso patrimônio material e imaterial.

Este novo museu proporciona a experiência de conhecer a história da música da nossa Bahia através de um acervo audiovisual incrível, mesclando vídeos históricos, imagens atuais e depoimentos de artistas que ficam marcados na memória dos visitantes. Agora, ao ser entregue pelo prefeito Bruno Reis à Salvador, a Cidade da Música da Bahia abre as suas portas para celebrar a mais criativa expressão da cultura baiana e oferecer um espaço permanente de produção musical. Assim como concebido originalmente, deverá ser um museu vivo e, a partir dos seus estúdios e da sua futura expansão, com anfiteatro e escola de formação musical, colaborar para que Salvador e a Bahia continuem tocando no coração e na mente de todo mundo. Viva a Cidade da Música da Bahia!

Claudio Tinoco é vereador e ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador