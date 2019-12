Viva portaria! Fla de Seu Leno é bi mundial

Racismo, aliança pelo fascismo, feminicídio, crente com arma, matança de índio, LGBTfobia, destruição da Previdência e das leis trabalhistas, a perfídia da família do Mal, caça aos professores, eleitorado ignorante, agrotóxicos, fome, doenças. Nenhum assunto pode ser mais relevante: quer ver, mexa com o Mengo aqui no Vivendas do Saboeiro. Assim, doamos sentido ao “Brasil”. Cidadania confunde-se, neste fim de mundo grotesco e gigantesco, com o ser-mengo-na-vida.

Não serei eu a antecipar o resultado da final contra o Liverpool de meu ídolo, Sadio Mané. No entanto, devo lembrar a impossibilidade de um deus proteger seu herói se já tiver chegado o momento de sua derrota.

Minha pró nota 110 de Antiga ensinou serem três as moiras fiandeiras do destino: uma fia, outra enrola e uma terceira corta o fio e decide os títulos. Quiseram as moiras repetir o destino de 1981, quando o Fla (leia-se “Brasil”) venceu o mesmo time inglês.

Simpatizar com um império cuja riqueza acumulou-se à custa de dor e sofrimento espalhados mundialmente já seria demais, por isso, me inclua fora de Inglaterra (apesar do Pink Floyd).

Meu amigão de infância Jerry toca nos Beatles in Senna, banda nascida e criada em Liverpool, mal comparando, como se fosse o Chiclete de lá (“Heeeelp!”). Talvez ele queira saber logo o resultado, mas o sábio Tirésias pediu para não contar, não insista.

Tirésias passou a gostar de ‘fútil-ball’ ao saber da dificuldade visual de Nelson Rodrigues, acostumado a escrever suas crônicas pelo ouvir-dizer dos torcedores. O cego de Tebas, então, se achou no direito!

Com seu bastão mágico e a audição divina para perceber o leve planar dos urubus, Tirésias curte o balé celestial da ave escura, uma compensação para o hábito de meter o bico duro nos galos de oferenda ao descer nos ebós do CAB, ali perto do TJ.

Será que vai sair 3x0, como na era arcaica do Flamengo olimpiano? Raul, Leandro, Mozer, Marinho e Júnior: Andrade, Paulo Cézar Carpegiani e Adílio; Tita, Nunes e Zico. E tem Lico, mas aí seriam 12, se for o Fla, libera.

Não se deve exigir da memória de um senhor prestes a ganhar um neto. Também não vou fazer vocês, novinhas e novinhos, passarem a vergonha de escalar o Fla atual. Vejam com Galvão e não comparem!

(Nota do editor: a formação clássica do Flamengo de 1981 tinha Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior: Andrade, Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico. Carpegiani era o treinador)

Entendo ter o ‘fútil’ metamorfoseado-se em nova modalidade misturando MMA, luta greco-romana e atletismo: a bola é só uma meretriz pra tanto gigolô. Talento não é necessário como se exige de uma boa assessoria.

Já que Tirésias não autorizou dar o resultado, é o jeito consultar os mestres de Marseille para trazer paz ao país-urubu. A caixinha de ansiolítico com 30 está cara e água de flor de laranjeira só se acha em São Joaquim.

Saiu a carta do Ermitão! É a cara de Mister Jesus. Tem até a lanterninha com a qual ele vê melhor a partida. E vejam como parece Tirésias, de quem só pode ser primo-irmão, pelo cajado e os cabelos brancos compridos. Coincidiu certinho com o texto!

O Liverpool já pode até entrar com recurso antes da peleja porque o mês é de Natal. Se o Pai não tirou o primeiro Jesus da cruz, não vai ser hoje que vai tirar o título do Mister! Pode vibrar, seu Leno da portaria. É bicampeão do mundo!

Paulo Leandro é jornalista e professor Doutor em Cultura e Sociedade.