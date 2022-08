'Vivemos uma nova competição agora', reforça João Burse

Invicto à frente do Vitória, João Burse sabe que viverá um recomeço a partir de domingo (21), quando o Vitória estreia no quadrangular final da Série C do Brasileiro, contra o Paysandu. A bola rola às 16h, no Barradão. Os cinco triunfos e três empates que conquistou serviram para classificar o Leão à segunda fase, mas de nada adiantarão na briga pelo acesso, já que os números estão zerados a partir de agora.

"A gente vive uma nova competição agora. Fizemos uma ótima semana de trabalho e estamos prontos para fazer um grande jogo. Estamos prontos para ir para o jogo com muita vontade e determinação", prometeu o treinador.

Paysandu, Figueirense e ABC são os adversários do Leão nesta fase decisiva. Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense. Burse prefere pensar jogo a jogo.

"São adversários que a gente já enfrentou. Sabemos da dificuldades, das qualidades. Como toda equipe têm suas fragilidades. Mais do que nunca estamos somente focados no próximo jogo contra o Paysandu", pregou o técnico.

Para a partida, João Burse terá o reforço do goleiro Dalton, do volante Léo Gomes e do centroavante Dinei, que estão à disposição após cumprirem suspensão, além dos milhares de rubro-negros que estarão na arquibancada empurrando o time.

"A gente fez mais uma semana de muita concentração, sabemos da nossa responsabilidade e com o apoio do nosso torcedor vamos fazer um grande jogo", avisou o técnico, que vê vantagem em estrear em casa nessa fase decisiva. "Por toda motivação que acaba gerando em todos nós aqui, estamos muito felizes por ter o torcedor nos apoiando até o minuto final do jogo".

Na avaliação de Burse, o Barradão também provoca um efeito psicológico nos adversários. "Com o apoio do nosso torcedor, quando o adversário entra no portão 16, ele entende o que é o Barradão. E lá dentro do campo a gente tem que corresponder a essa torcida e a todo esse apoio que a gente vem recebendo". Os ingressos para o jogo estão à venda desde terça-feira (16).

O elenco do Vitória encerra a preparação para o jogo contra o Paysandu no sábado (20), na Toca do Leão.