Vivi Araújo comenta agradecimento de Belo: 'Prefiro esquecer'

A atriz Viviane Araújo comentou uma declaração pelo ex-marido, o cantor Belo. Durante o "Conversa com Bial", Belo agradeceu pelo companheirismo de Viviane enquanto ele esteve preso, em 2003.

"Sinceramente, eu tenho o meu sentimento, o que eu vivi, o que eu passei, e ele tem o dele. Então eu prefiro não falar. Prefiro esquecer essa fase da minha vida", disse ela ao "A Tarde é Sua", da RedeTV!.

Belo foi preso por tráfico de drogas. Ele e Viviane ficaram juntos por 9 anos e o relacionamento chegou ao fim em 2007. Na entrevista a Pedro Bial, ele citou o apoio de Viviane no momento difícil.

"Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Sempre esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais". E acrescenta: “Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse agradecimento. Estou aqui fazendo esse agradecimento porque a nossa vida segue de formas diferentes, mas com um capítulo lá atrás e eu sou muito grato por esse momento que eu vivi com ela. Com respeito e um carinho muito grande”.