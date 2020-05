Vivo abre plataforma para pequenas e médias empresas

O Vivo Valoriza - programa de relacionamento da Vivo onde os clientes podem resgatar diversos prêmios personalizados – vai expandir sua plataforma de cadastro gratuita para os pequenos e médios negócios. Entre as opções de prêmios estão descontos em restaurantes e lojas, cursos online, experiências inesquecíveis e muitos mais. Esta é mais uma iniciativa da operadora para apoiar os brasileiros durante o cenário econômico causado pela pandemia do novo coronavírus. Com a abertura, a Vivo segue o seu propósito de "Digitalizar para aproximar" e vai ajudar a alavancar os negócios dos empresários de todo o país, que passarão a ter acesso aos mais de 28 milhões de pessoas cadastradas no Vivo Valoriza. Como contrapartida, as empresas oferecem benefícios exclusivos para os clientes da Vivo que estão no programa. Atualmente o programa de relacionamento já conta com mais de 200 marcas cadastradas divulgando seus serviços e produtos para os clientes que estão na plataforma.