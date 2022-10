Vivo destina 50% das vagas do seu programa de estágio para talentos negros

O Programa de Estágio Vivo 2023 está com 400 vagas abertas e metade delas são exclusivas para universitários negros, reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da companhia. O processo seletivo é online e as oportunidades são para candidatos de 16 localidades do país, sendo elas Salvador (BA), São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Manaus (AM), Curitiba (PR), Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Maceió (AL).

Para ser ainda mais inclusivo, inglês não será exigido. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade. Para participar, é necessário ser universitário com formação prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Para cursos de Tecnólogo serão aceitos estudantes com conclusão acadêmica entre julho de 2024 a julho de 2025. A empresa procura por candidatos que tenham perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo.

Os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento composta por temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia: abertura, atitude digital, curiosidade e fazer acontecer com responsabilidade. Além disso, a capacitação contará com temas relevantes, como o desenvolvimento de competências comportamentais; metodologias e ferramentas; cultura e diversidade; negócios; história e cultura da Vivo.

A empresa oferece para os selecionados bolsa auxílio e acesso ao VIBE, programa de benefícios flexíveis da companhia que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Além disso, a Vivo traz outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente duas vezes por semana.

A companhia ainda realizará uma capacitação adicional para seus estagiários e gestores, focada no autoconhecimento e construção de habilidades corporativas dentro do pilar racial. Essa ação será realizada nos meses de outubro a novembro deste ano, em parceria com a Diversity Talentos Afroétnicos, uma plataforma de capacitação, desenvolvimento de pessoas, consultoria e recrutamento da Iniciativa Empresarial pela Equidade Racial.

O Programa de Estágio Vivo 2023 tem duração de 12 a 24 meses, que varia de acordo com o ano de formação do estudante. Os selecionados serão admitidos entre fevereiro e março de 2023. As inscrições vão até o dia 06 de janeiro de 2023 e podem ser realizadas no site da Vivo.