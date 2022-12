Vivo tem instabilidade em serviços de telefonia e internet na Bahia e outros estados

Clientes da Vivo estão reclamando da falta de sinal de telefonia e internet móvel nesta quinta-feira, 1º de dezembro, desde as 10 horas, aproximadamente. O problema atinge usuários de diversas cidades do País, como São Paulo, Goiânia, Salvador, São Luís, entre outras.



Houve uma enxurrada de postagens no Twitter apontando a dificuldade de acesso ao serviço móvel.



Consultada, a empresa afirmou que "identificou uma instabilidade em um equipamento de sua rede, que pode ter provocado dificuldades na utilização de serviços da empresa". "Assim que identificou a questão, uma equipe técnica atuou prontamente e os serviços estão sendo normalizados gradativamente."