Vixe: confira o garimpo fashion da semana

Beeem animal

Já reparou como a pandemia fez com que nossos olhares se voltassem para o lugar que a gente mora? Não é a toa, que muitas marcas de moda também começaram a focar nesse nicho de mercado. É o caso da brand carioca Maria Filó (mariafilo.com.br) que comemora a primeira colaboração desenvolvida para a linha Casa & Décor com a ceramista Marô Antunes, uma dupla de canecas exclusivas ambos em animal print, uma de zebra e outra de onça. O ponto de partida para a criação foram os quatro elementos - tema do inverno da label. Vale conferir!





Versátil



Seja para treinar ou para lacrar. Pouco importa. O acessório funcional é aquele que você leva para academia, mas também casa perfeitamente com o visu urbano pensado para outras ocasiões. Quem anda atrás de um curingão para chamar de seu, olhos abertos para a pochete da Reebook (reebok.com.br) que custa R$ 39,99. O vixe amou essa da foto na versão clássica.





Vintage

Se o intuito é garimpar um short jeans de cintura bem alta, mas também amigo do bolso, a dica é dar uma olhada no brechó virtual Breshop (breshopstore.com.br). Esse modelito MOM, sai por R$ 59,9 e ainda é original dos anos 90. Um verdadeiro achado!





Silver time

Fashionista que é fashionista vai morrer de amores por essa bota metalizada, no estilo Chelsea, com solado tratorado. Perfeita para combinar com uma produção mais despojada, seja um vestido fresh ou ainda com aquele shortinho que você não cansa de usar. Onde achar? E-commerce da Carrano (carrano.com.br). Preço: R$ 287,5.

Brilho nos pés

Em edição limitada, a série de meias de lurex coloridas chegou para fazer parte do guarda-roupa da turma que não tem medo de ousar. Esse modelo inspirado nos embalos dos anos 70, é capaz de abrilhantar qualquer look mais básico. Descole a sua na lojinha virtual 6 (meias6.com). Custa R$ 39 o par.





Hit do momento

As mangas bufantes estão nas blusas mais desejadas do momento. Se você curte esse estilo, vale dar uma espiadinha na aposta das lojas Renner (lojasrenner.com.br). A peça cropped no tom preto ainda é bem fácil de compor diversas produções. Preço: R$ 119,9.









Nota 0: Uma mulher falava tão alto em uma loja de departamentos, que as pessoas ao redor, acabaram participando da conversa mesmo sem querer. De última!

Nota 10: Fashionistas estão usando os bodychains de muitas maneiras nas produções. Os acessórios viram tops, cintos e até adornam bolsos de peças.