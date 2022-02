Vizinho acusado de estuprar criança de 5 anos é preso em Uauá

Um homem acusado de estuprar uma criança de cinco anos no povoado de Bendego, na zona rural de Canudos, foi preso na quarta-feira (2) em Uauá, por policiais da delegacia de Euclides da Cunha.

O crime aconteceu em 2021. Na ocasião, o acusado, de 27 anos, era vizinho da criança, e foi flagrado cometendo o estupro.

“Quando aconteceu o crime, recebemos informações que ele teria fugido para Brasília. E que retornou a Bahia para visitar familiares na cidade de Uauá, de posse dessas informações, nos deslocamos para o local com apoio do 5º Batalhão de Polícia Militar e prendemos o acusado”, explicou o coordenador da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), delegado Paulo Jason.

O homem teve o mandado de prisão cumprido na delegacia de Euclides da Cunha, onde ele segue custodiado aguardando transferência para o Sistema Prisional.