Vizinho diz que matou Emanuelle a facadas para se vingar da mãe

Menina desaparece enquanto brincava em praça perto de casa em Chavantes

(Foto: Arquivo pessoal)

Após confessar o assassinato da menina Emanuelle Pestana de Castro, de 8 anos, e indicar a localização do corpo, Agnaldo Guilherme Assunção, 49, deu mais detalhes do crime. Segundo o G1, em depoimento prestado a polícia, o suspeito disse que a criança foi morta a facadas.

Já a razão do crime foi descrita pelo homem como uma vingança contra a mãe da criança, já que a mulher não deixava Emanuelle brincar com o enteado dele.. Emanuelle foi encontrada morta depois de desaparecer enquanto brincava em uma praça em Chavantes (SP), na sexta-feira (10).

O corpo dela foi encontrado na noite desta segunda-feira (13), por volta das 23h, em uma área de mata na Fazenda Santana Nova. A perícia identificou marcas de faca pelo corpo, uma nas costas e três no peito. Agnaldo foi preso e levado para a cadeia.

O corpo de Emanuelle foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Exame de corpo de delito deve apontar a causa da morte e se houve abuso sexual.

Câmeras de segurança

A polícia levantou imagens do circuito de monitoramento ao redor da praça onde Emanuelle brincava quando desapareceu e verificou que o suspeito aparecia duas vezes no vídeo. O que chamou a atenção da polícia é que, no mesmo dia, ele aparece cada vez com uma roupa diferente.

Após ser identificado, Agnaldo Guilherme Assunção foi interrogado nesta segunda-feira e havia negado saber de qualquer informação sobre o desaparecimento da criança. Contudo, acabou confessando à polícia o crime. Ele foi preso em flagrante e deve ser indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira mostram o momento em que Emanuelle vai na direção da praça onde sumiu, no bairro Cohab.

Logo após brincar em um parquinho, a menina não foi mais vista por volta das 17h, quando a amiga que a acompanhava foi embora. Segundo a família, a mãe ia verificar como a filha estava no local, mas não encontrou.

Desde então, familiares, vizinhos, policiais, cachorros e até uma equipe de voluntários de Marília se mobilizaram nas buscas pela criança.