Vizinhos suspeitam que mulher morta a facadas foi vítima da própria filha: 'Ela já tentou antes'

Depois de encontrarem uma mulher, identificada como Joelma, morta com marcas de faca na casa onde vivia, na Rua Desembargador Júlio de Brito, na Baixa de Quintas, nesta terça-feira (1°), os vizinhos suspeitam que a filha da vítima tenha sido a responsável pelo crime.

Enquanto a Polícia Civil investiga autoria e motivação, quem mora no local acredita que a jovem teria esfaqueado a mãe. De acordo com eles, Joelma tinha uma relação repleta de brigas com a filha.

"Ela não tinha inimigos aqui até porque essa nossa região é tranquila. O único problema que ela tinha era com a filha que vivia brigando", conta uma vizinha, que não quis se identificar.

Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO) Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO) Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO)

Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO) Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO) Familiares limparam a casa de Joelma na tarde desta terça-feira (Wendel de Novais/CORREIO)

Outro vizinho, que também preferiu não revelar seu nome, afirmou que a moça é dependente química e já tinha tentado ferir a mãe antes. "Ela não só tinha ameaçado matar a mãe, como já tinha tentado fazer. Ela já tentou antes. Da última vez, ela sumiu. Ninguém via faz tempo", diz.

Segundo vizinhos, o sumiço da filha teria terminado justamente na segunda-feira (28), quando ela foi vista na região e a mãe não apareceu mais. "Desde segunda que eu não via Joelma, então agora de manhã fomos lá chamar. Como ela não atendeu, olhei pela janela da sala e vimos ela caída", relata uma moradora do local.

Uma equipe da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegou a ser chamada, mas já encontrou Joelma sem vida. A PM isolou a área para o trabalho da perícia.

Vizinhos e familiares da mulher foram convocados a prestar esclarecimentos na Delegacia de Homicídios BTS, que vai conduzir a investigação. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro