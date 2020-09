Vladimir Brichta é diagnosticado com covid-19

O ator mineiro e baiano de coração Vladimir Brichta, 44 anos, foi diagnosticado com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria e o ator, casado com Adriana Esteves. Ele segue em isolamento, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ainda de acordo com a assessoria do artista, ele, que interpreta Davi em Amor de Mãe, teve de se afastar da retomada das gravações da trama das 21h, que estava paralisada por conta da pandemia. Na trama, Adriana Esteves também faz parte do elenco, no papel de Thelma, uma das protagonistas.

Amor de Mãe, aliás, já retomou as gravações, mas os novos capítulos têm previsão de irem ao ar apenas em 2021. No entanto, o casal ainda não voltou para os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"Não há previsão de gravação com Adriana e Vladimir para os próximos dias. Os cronogramas de gravação foram ajustados, sem grandes perdas para o andamento dos trabalhos da novela", diz a assessoria da emissora.

"Ele precisou parar, sim. Está respeitando o prazo de quarentena da Globo, que é até mais rigoroso que o da OMS", afirmou a equipe de comunicação do artista à Quem.