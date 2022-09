VLI abre Programa de Trainee 2023

A VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – abriu as inscrições para seu Programa de Trainee 2023. Os interessados de todo o país têm até às 12h do dia 6 de outubro para se inscreverem pelo site www.vli-logistica.com.br/trainee-2023.

As vagas serão distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Maranhão, Tocantins, Sergipe e Ceará, além do Distrito Federal. Vale ressaltar que os selecionados serão contratados no regime celetista e terão um plano de desenvolvimento focado em potencializar as suas habilidades técnicas e comportamentais.

O processo seletivo será totalmente digital e podem se candidatar pessoas de todos os cursos de bacharelado ou licenciatura; graduados entre dezembro de 2020 ou com formatura prevista para até dezembro de 2022; conhecimento intermediário em inglês; disponibilidade para mudanças e jornada diária de oito horas.

Os novos trainees terão como benefícios: cartão-refeição e vale-alimentação; vale-transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; Gympass (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); seguro de vida; previdência complementar; um excelente plano de desenvolvimento profissional que conta com formação técnica e aprofundamento no negócio da companhia (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho (home office em alguns dias da semana); assistência jurídica, financeira, psicológica e social (Programa Apoiar); além de uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

A duração do programa é de 12 meses e o trainee passará por uma imersão pela cultura da empresa, bem como vivenciará um processo de integração diferenciado e abrangente. Todos terão uma trilha de aprendizagem repleta de informações e conhecimentos. A supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde, ressalta que a companhia busca pessoas que desejam transformar a logística do Brasil e vivenciar uma rotina de desenvolvimento constante. Segundo ela, a cada etapa do processo seletivo os candidatos aprendem, recebem dicas e se aprimoram.

“Não tem limite de idade. Buscamos aqueles candidatos que têm paixão pela nossa área de operação, pensamento ágil e inovação. Um outro diferencial dessa seleção é o Programa Mochilão, que levará os trainees para conhecerem as atividades multimodais que acontecem nos portos, ferrovias e terminais da empresa”, conclui Tatiana.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Bicampeã do prêmio Valor Inovação, na categoria “Logística e Transportes”, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.