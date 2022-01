Vocalista da banda Mastruz com Leite diz ter sido abusada sexualmente por colega

Larissa Ferreira, uma das vocalistas da Mastruz com Leite, realizou uma série de publicações em sua conta Instagram, nesta terça-feira (4), denunciando um caso de assédio que teria sofrido de um dos integrantes da banda, que não teve seu nome revelado. A cantora disse que o abuso aconteceu em sua casa, na última semana, e que ela só contou agora por medo da reação do marido, Jean Batera, que também faz parte do grupo.

"Eu não tenho costume de beber. Eu fiquei em coma alcoólico, e o Jean também. Fomos dormir a uma hora da manhã. Esse homem ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Ele ficou na redinha da minha filha. Era pra ter tido coerência, já que aqui tem mais dois quartos. Senti uma pessoa tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. A pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho. Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento. Eu sabia que se eu desse alarme, Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa", conta ela, aos prantos.

Larissa revela que passou os últimos dias com crise de ansiedade por causa do ocorrido. "Não tive coragem, até que me abri. A primeira pessoa que falei foi a Mara [colega de banda]. Ela até cogitou de eu não falar para o Jean, com medo dele fazer uma merda grande, mas aquilo estava me comendo por dentro. Não ia conseguir ficar no mesmo ambiente que esse homem. Estou em tempo de morrer de ansiedade esses dias", desabafou.

"Rebeca me apoiou totalmente, mas faltava meia hora para a gente viajar e ela falou que não poderia fazer nada na hora, mas que iria resolver. Viajei esses três dias em que a Renara [outra vocalista] não estava presente. Aguentei, fique à base de remédio controlado. As medidas já foram tomadas. Rebeca disse que eu não tinha culpa. Nenhuma mulher tem culpa de ser abusada. Eu estava vestida, e mesmo que eu estivesse nua, ninguém tem o direito de tocar numa mulher se ela não deixar. Mas foi muita covardia, eu estava dormindo", completou.

Em nota, a banda Mastruz com Leite prestou apoio à cantora e diz estar tomando as providências necessárias contra o abusador. "Nós da banda Mastruz com Leite nos solidarizamos à nossa cantora Larissa Ferreira, que relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio em sua casa, por outro integrante da banda. A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos. A Banda Mastruz com Leite reforça que repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual. Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para Larissa", diz o comunicado.

Além de Larissa, o grupo é formado pelos vocalistas Neto Leite, Ingred Souza, Renara Santos, Vanderson Araújo e Mara Rodrigues, e pelos músicos Ricardinho (Guitarra) Faisca Bass (Baixo) Artur Cesar (Bateria) Jean (Bateria) Lulu (Acordeon) Bem Te Vi (Acordeon), e Nenem (Sax).

Veja o momento do desabafo de Larissa: