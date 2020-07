Vocalista da banda 'Renato e Seus Blue Caps' morre no Rio

Renato Barros, da banda Renato e Seus Blue Caps, morreu nesta terça-feira (28) aos 76 anos, no Hospital das Clínicas, no Rio de Janeiro. Ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca há 10 dias e desde então estava internado, passando por complicações pulmonares.

Segundo os médicos, o cantor teve problemas durante a cirurgia e chegou a ficar meia hora sem as funções vitais. O estado de saúde dele era considerado grave.

Renato fez fama na época da Jovem Guarda e continuava fazendo shows. Nos anos 1960, a banda fez sucesso com hits como “Até o fim”, " Menina Linda ", “Não te esquecerei” e “Feche os Olhos”.

“A gente não sabia falar inglês e não conseguia decorar as letras, o jeito era inventar em português.. Foi assim que começamos a fazer as versões das músicas dos Beatles”, contou Renato à GloboNews em 2012, falando dos sucessos inspirados nos Beatles.

A filha dele, Érika Barros, usou as redes sociais para lamentar a perda. "O problema é saber o que fazer com a saudade... Agora definitivamente meu pai é uma estrela e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem vc pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito, vc foi o melhor pai do mundo", escreveu.

Luzinha Zanetti, autora de um livro sobre Renato, se despediu dele nas redes sociais. "Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou! Foi tocar sua guitarra no plano superior, onde está agora ao lado de seus pais e de sua amada esposa Lúcia Helena", escreveu.