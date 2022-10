Vocalista do Coldplay tem infecção pulmonar gravíssima e adia shows no Brasil

Depois de um dos shows mais comentados e elogiados no Rock in Rio, a banda Coldplay, que estaria de novo no Brasil para uma série de shows, teve de adiantar as apresentações após o vocalista do grupo, Chris Martin, ser diagnosticado com infecção pulmonar gravíssima.

O banda faria shows em São Paulo (15, 16, 18 e 19, 21 e 22 de outubro) e outras duas para o Rio de Janeiro (11 e 12 de outubro), mas todas as apresentações foram adiadas até 2023, segundo comunicado do grupo.

"Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas", informaram pelo comunicado.

A banda ainda reforçou que, todos que compraram o ingresso do evento, vai servir para as apresentações em 2023. "Por favor, guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas reagendadas. elas acontecerão no início de 2023 e serão anunciadas muito em breve. No entanto, atenderemos a todas as solicitações de reembolso de ingressos - que estará disponível no ponto de venda".