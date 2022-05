Vocalista do Jammil tem carro roubado em assalto no bairro de Itapuã

O vocalista da banda Jammil, Rafael Barreto, teve seu carro roubado na noite desta sexta-feira (21). O cantor relatou que ficou bastante assustado, mas agradeceu por estar vivo.

Família ficou assustada após assalto, mas todos passam bem (Foto: Divulgação)

Segundo a assessoria do cantor, ele estava com a esposa, Flávia Baraky, e a filha do casal, Bella, de apenas três anos, quando foram abordados por criminosos. Eles estavam saindo da casa de amigos, no bairro de Itapuã, quando três homens chegaram em outro automóvel e anunciaram o assalto. Além do veículo, foram levados dois celulares, cartões de banco, CNH e documentos do carro.

Apesar do susto, Rafael e sua família passam bem e não tiveram nenhum tipo de dano físico. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos. Segundo a Polícia Civil, diligências serão realizadas pela unidade especializada para tentar identificar e localizar os suspeitos.