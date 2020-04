Você conhece seus principais talentos? 

Já parou pra pensar que, durante nossa vida, somos mais estimulados a reconhecer nossos pontos fracos do que pontos fortes?

Durante a escola, por exemplo, o foco está muito mais em identificar e corrigir nossas fraquezas, do que potencializar nossos pontos fortes. No mercado de trabalho também, acabamos adotando este mesmo paradigma, e o departamento de recursos humanos geralmente está mais focado em estimular as pessoas a identificarem e corrigirem seus pontos fracos. Mas, nosso maior potencial de realização está justamente na área onde temos nossos pontos mais fortes!

Pensando nisso, com mais de 50 anos de pesquisa científica, com milhões de pessoas ao redor do mundo, sobre alto desempenho e engajamento, a Gallup (empresa norte-americana) desenvolveu a metodologia CliftonStrengths para auxiliar pessoas a desenvolverem a excelência a partir de seus talentos naturais. Quem liderou esta revolução foi Donald O. Clifton, PhD e autor do livro “Descubra Seus Pontos Fortes”. A grande inquietação dele era: “como seria o mundo se a gente focasse mais no que há de melhor nas pessoas”?

Eu tive o privilégio de conhecer esta metodologia, e posso te garantir: transformou minha vida. Consegui identificar, valorizar e desenvolver meus talentos, para transforma-los em pontos fortes. E essa se tornou uma das grandes bases do meu propósito de vida. Afinal, reconhecer nossos talentos é essencial para uma vida significativa. É através deles que expressamos nosso propósito. Me apaixonei tanto por este conceito, que me tornei certificado pela própria Gallup para conduzir pessoas e empresas nesta jornada.

Você pode estar se perguntando: qual a diferença em talentos e pontos fortes? Bom, o que está por trás dos Pontos Fortes são os talentos. Os talentos são um dos componentes de um ponto forte. Talentos são nossos padrões naturais de pensamento, sentimento e comportamento, que podem ser usados de forma produtiva em nossas vidas. Todos temos talentos, e quando investimos neles com conhecimento, habilidades e tempo, conseguimos gerar Pontos Fortes, um nível de performance com excelência e consistência.

As pesquisas do Gallup mostram que apenas 20% das pessoas trabalham com foco em seus pontos fortes. Além disso, os estudos mostram que pessoas que desenvolvem seus pontos fortes tendem a ser até 6 vezes mais engajadas e 3 vezes mais propensas a terem uma boa qualidade de vida.

Agora, vamos as cinco dicas do próprio Gallup para identificar seus talentos:

1. Desejo: Qual tipo de atividade você acorda pronto(a) para fazer?

2. Aprendizado rápido: Quais tipos de atividade você consegue aprender quase que intuitivamente?

3. Fluxo: Em quais atividades você está tão envolvido(a) que o tempo passa e você nem percebe?

4. Vislumbres de Excelência: Durante quais atividades você revê momentos de excelência subconsciente, que te fizeram pensar: "Como é que eu fiz isso?"

5 Satisfação: Quais atividades deram a você aquela sensação, ao terminar, de: "Quando posso fazer de novo?"

Outra forma de descobrir seus talentos é comprar o livro Descubra Seus Pontos Fortes. Cada livro vem com um código do teste online CliftonStrengths (antigo StrengthsFinde) que te permite identificar seus principais talentos.

Espero que tenha gostado deste artigo e que possa mergulhar nos seus talentos, vivendo uma vida realmente significativa. Conte comigo para esta jornada!