Você está cuidando do seu coração? Cardiologista tira dúvidas ao vivo no CORREIO

Ai meu coração: doenças cardíacas estão em alta e você precisa se cuidar . Esse é o tema desta terça-feira (11) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) no instagram @correio24horas. A partir das 18h, ao vivo, a médica Ana Marice Ladeia (@anamariceladeia) conversará com Jorge e com os leitores sobre como cuidar melhor do coração.

Ana é médica, cardiologista, ecocardiografista, doutora em Medicina e Saúde Humana, professora titular da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, coordenadora do programa de pós- graduação ( mestrado e doutorado) em medicina e saúde humana da Escola Bahiana em Medicina e Saúde Pública e também faz parte do corpo clínico de médicos do Sabin (@sabinmedicinadiagnostica)

