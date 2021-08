Você quer sair do Brasil? A era dos jovens que desistiram do país

Querida leitora ou leitor, responda com sinceridade: se você pudesse, deixaria o Brasil e trabalharia em outro país? Acha que teria uma vida melhor em outra nação?

Para a maioria dos jovens, essa resposta é muito fácil e automática: sim, sem dúvida, com certeza. Segundo o estudo Atlas das Juventudes, 52% dos brasileiros entre 15 e 29 anos enxergam o Brasil como um local pobre e já não veem mais futuro no país.

A falta de oportunidades é o que mais desmotiva os jovens. Se pudesse, quase metade deles (47%) se mudaria sem nem pensar duas vezes. Não é à toa: 27% deles são 'nem-nem', ou seja, nem trabalham e nem estudam, e 70% têm dificuldade de encontrar emprego.

Os números já dão um contexto para tamanha vontade de fugir do país. O problema é que o Brasil passa por isso justamente quando vive um 'boom' demográfico: temos 50 milhões de jovens e vivemos o pico histórico de juventude na nossa população.

Nesse 12º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, te convidamos a ouvir histórias de jovens baianos que já estão de viagem marcada. O que esperam da vida lá fora? Por que desistiram do Brasil? Quais as desilusões e o que acham que está errado no país? O que projetam para o futuro? Pretendem voltar um dia?

Além disso, ouvimos Mariana Resegue, coordenadora do Atlas das Juventudes, que nos explicou o prejuízo que isso traz. O que podemos esperar de um país que não respeita seus jovens? Onde podemos melhorar para dar mais oportunidades à juventude e não perder pessoas tão valiosas para nações estrangeiras?

Na quinta-feira (5), o Estatuto da Juventude completa oito anos. E no dia 12, celebra-se o Dia Internacional da Juventude, data estipulada pela ONU. O que nos leva a debater: quais direitos garantidos a essa população estão sendo violados no país?

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.





Clique no player para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.