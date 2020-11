Tom Veiga nunca gostou muito de aparecer. Quantas entrevistas você já viu ele dar? Aliás, você sabe quem é Tom Veiga? Certamente sabe agora.

Tom sempre foi discreto. As aparições dele, Tom, no Mais Você se deram por confrontos metalinguísticos com o papagaio que interpretou por mais de 20 anos na Rede Globo.

Aliás, ele virou o Louro por um improviso. Ele era uma espécie de faz tudo do Mais Você até Ana Maria sugerir que ele deveria assumir o posto.

Ele até relutou por causa da timidez, mas aceitou. Ainda bem que aceitou.

A voz é inconfundível e habita o consciente de qualquer brasileiro. Essa nem era a voz do Tom.

Só sei qual era a voz dele por causa de uma entrevista que deu para o Memória Globo. Preferia ceder sua mão para interpretar um bicho de asas, o escudeiro, o Sancho Pança de Ana Maria Braga.

Nunca vi um imitador de Louro José, mas só de escrever aqui um 'Boa, mamãe', me vem a mente o timbre inesquecível.

Crianças, jovens, adultos, idosos. Todos foram marcados pela graça de Louro e pela parceria com uma das maiores apresentadoras da TV brasileira.

Quase todo brasileiro já deve ter se perguntado em algum momento quem era aquele sujeito que manipulava aquele papagaio danado que até parecia que era de verdade.

Agora todos sabem quem é: Tom Veiga. Para a eternidade. Na memória de todo brasileiro que assistia ao Mais Você em casa, na lanchonete ou no trabalho.

Sinto que ao menos pude falar um pouco aos amigos aqui sobre quem era Tom Veiga. Então deixo uma imagem de quem ele deu vida por tanto.

Descanse em paz, Tom.

Muita força neste momento, Ana Maria.

*Levy Teles é jornalista.

Texto publicado originalmente no Facebook.