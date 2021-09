Você sabe quem foi Bárbara Heliodora, mineira que ajudou na Independência do Brasil?

A história mundial é conhecida por esquecer figuras femininas importantes. Maria Quitéria e Maria Felipa de Oliveira, heroínas da Independência da Bahia, são alguns exemplos baianos desse erro. E não é diferente em outros contextos.



Por exemplo, você sabe quem foi Bárbara Heliodora? Ela lutou pela liberdade da capitania de Minas Gerais e teve um importante papel na Inconfidência Mineira, que teve foi fundamental para a consolidação da libertação do Brasil de Portugal.





