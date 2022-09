Vogue Fashion’s Night Out 2022 chega a Salvador

Salvador foi a cidade escolhida para abrir a temporada da 10ª edição da Vogue Fashion’s Night Out 2022, que marca o retorno do evento ao calendário da moda no Brasil. A iniciativa acontecerá no dia 14 de setembro, no Shopping Itaigara, e será realizado com o Vogue Team.

O público poderá conferir workshops, desfile comentado e o show exclusivo de encerramento com a banda Cheiro de Amor. A programação é aberta aos clientes, que poderão aproveitar ainda os gifts e serviços oferecidos por grandes marcas.

“Nós acreditamos no poder transformador e na influência da moda na vida das pessoas, nas relações, já que a moda é uma forma de expressão e não há nada mais importante para o ser humano do que ele se comunicar, seja os seus sentimentos, pensamentos ou desejos. E a Vogue é ícone disso tudo no mundo inteiro" afirma Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara.

“Temos apostado em ações de fomento e capacitação nessa área junto aos nossos lojistas, investindo em consultoria e eventos, como a exposição de looks que realizamos no ano passado com curadoria da Vogue, para lançar a nossa campanha Primavera Verão, trazendo os sete estilos universais da moda, através do selo “Vogue Indica”. E esse evento agora chega para consolidar essa parceria”, declara o gestor.

O dia vai começar com a MoveUp Experience, uma aula de treinamento funcional comandada pelo trainer Bruno Doria, sócio-diretor do Studio MoveUp. A ação será realizada na Praça Central, a partir da 9h, e terá vagas limitadas.

A partir das 10h, a moda passa a protagonizar a programação com a abertura da exposição “Figurinos Sustentáveis” por Luciana Galeão, também autoridade no assunto. A mostra reúne o trabalho da stylist baiana que ganhou através do uso de materiais recicláveis em suas peças únicas.

Às 11h, acontece o Tour Vogue, com uma equipe de stylists da revista, além da diretora de Moda da Vogue Brasil, Vivian Sotocórno, e a redatora-chefe da publicação, Maria Laura Neves, que percorrerão as araras das lojas do Shopping Itaigara, selecionando suas peças favoritas, chanceladas com a tag “Vogue Indica” - uma etiqueta identificadora que pressupõe orientar o consumidor a montar o seu guarda-roupa de verão a partir do olhar de experts da equipe Vogue.

Às 12h, haverá um evento para convidados, oferecido pela marca Cholet - que é encontrada com exclusividade no Shopping Itaigara, na loja Cheville. O Almoço Vogue Team pela chef Tereza Paim acontecerá no Café Majestic.

Já às 13h, o público poderá almoçar e aproveitar uma vibe mais suave com o Lounge comandado pela DJ Cady, que se apresentará em um palco montado na Praça de Alimentação.

A partir das 14h, o ritmo frenético das passarelas invade a Praça Central com o Desfile O fim do home-office: do escritório ao happy hour. Comentado pela stylist Livia Cady e a diretora de Moda da Vogue Brasil, Vivian Sotocorno, o desfile destacará diversos pontos referentes ao dress code no âmbito profissional, como nova alfaiataria, blazer com bermuda e sem camisa, papetes, calça jeans com tops festivos, entre outros insights para quem gosta de encarar o batente sem perder o estilo e a elegância. Quem assina a produção são as stylists da Vogue Daniela Monaco e Rafaela Cabral, com a seleção de looks que compõem diversos estilos.

Às 15h, especialistas do grupo Carla Ferner apresentam o painel O verão já começou. Entre os assuntos abordados estão aqueles ligados ao peso corporal, como os efeitos do uso de medicação para emagrecer mais rápido, as principais mudanças alimentares para um emagrecimento rápido e saudável, e a mudança equilibrada de comportamento, que não significa mudar tudo, o tempo todo e de todos os modos, entre outros pontos de atenção.

A partir das 16h, quem comanda a cena novamente é o time da Vogue, com o talk Verão 2023: as apostas da Vogue para a estação mais quente do ano. Vivian Sotocorno e Maria Laura Neves, que realizam a curadoria do evento, abordarão diversos assuntos protagonizados pela moda dentro e fora do Brasil, e trazem as tendências para o Verão 2023.



A Vogue traz um workshop imperdível com as dermatologistas Lídia Salles e Marta Mascarenhas. O bate papo acontecerá no mall, a partir das 17h, e tem como tema Preparando a pele para o verão. O público poderá conferir dicas poderosas com as feras da Dermatologia.

A partir das 18h, quem assume a atenção do público é a consultora de moda Anna Bordignon, com o tema Mala inteligente para o verão. Um consultor da Global Tour (loja de viagens localizada no Shopping Itaigara) falará também sobre destinos como Trancoso, Lençóis Maranhenses, MIkonos, Fernando de Noronha, entre outros.

Para encerrar a programação, a banda Cheiro de Amor realizará um show exclusivo para clientes e convidados. A Praça Central do Shopping Itaigara vai se transformar em um baile animado, com a energia que promete permear todo o evento, embalado por um repertório que traz os grandes sucessos da banda e outras canções que marcaram época.

