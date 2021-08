Volante ex-São Paulo é primeiro reforço do Bahia na 'Era Dabove'

O elenco do Bahia ganhou mais uma cara nova para a sequência da temporada. O tricolor acertou a contratação do volante Luizão, de 23 anos, que pertence ao Vorskla, da Ucrânia. O acordo foi divulgado pelo time ucraniano e anunciado pelo Esquadrão logo depois. Ele chega por empréstimo até o fim de 2022.

Luizão foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas não chegou a atuar no time principal. Em 2017 ele foi repassado ao Porto, como forma de pagamento pelo zagueiro Maicon.

O volante atuou pela equipe B do clube português antes de rumar para o futebol ucraniano, em 2019. Na atual temporada, Luizão atuou em apenas três jogos, todos saindo do banco de reservas. No Bahia, ele vai reencontrar Júnior Chávare, que comandou a base do São Paulo entre 2014 e 2015.

Luizão vai fazer parte da equipe principal, treinada pelo técnico argentino Diego Dabove, e vai disputar posição com: Jonas, Matheus Galdezani, Raniele, Patrick, Edson e Lucas Araújo.

Nesta terça-feira (24), o elenco do Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor. Será o primeiro treino de Dabove no comando do Esquadrão. O time vive fase ruim na temporada. Não vence há sete jogos na Série A e briga contra o rebaixamento, em 15° lugar.