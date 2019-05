Volante faz exames na Toca e pode ser oitavo reforço do Vitória

Mudanças foram pedidas e são mudanças que estão acontecendo. Dentro e fora de campo o Vitória busca uma reformulação completa para conseguir o objetivo de retornar para a Série A de maneira imediata.

Mudanças na presidência, diretoria executiva, marketing e comunicação, política de ingressos e, como não poderia deixar de ser, no time de futebol.

Após apresentar quatro reforços na manhã desta segunda-feira (6) o Vitória tem um outro nome encaminhado: o volante Marciel, de 24, que pertence ao Corinthians e estava jogando pelo Oeste.

O atleta também joga como lateral esquerdo e esteve na Toca do Leão nesta segunda-feira para fazer exames médicos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Vitória.

Marciel é cria das categorias de base do Corinthians e subiu para o profissional em 2015. Além do alvinegro, o volante também passou por Cruzeiro, Ponte Preta e seu último time foi o Oeste, por onde disputou o Campeonato Paulista e Copa do Brasil em 2019.

Na Série B do ano passado foram 17 jogos pelo Oeste, todos como titular, e dois gols marcados. No Paulistão dessa temporada foram sete jogos, apenas dois como titular, e nenhum gol.

Caso seja aprovado, Marciel será o oitavo jogador contratado pelo Vitória para esta Série B. Além dele, já chegaram Dedé (zagueiro), Van (lateral direito), Gabriel Bispo, Romisson (volantes), Matheus Augusto, Marcelo e Ítalo (atacantes).