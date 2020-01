Volante ou zagueiro? Novo reforço do Vitória explica como atua

Quando Gabriel Furtado foi anunciado como reforço do Vitória, surgiu uma dúvida: ele chega para atuar como volante ou como zagueiro? O atleta de 20 anos surgiu como volante no Palmeiras, mas foi anunciado pelo Leão para a zaga.

Nesta quinta-feira (23), Gabriel foi apresentado na Toca do Leão. E ele mesmo explicou, apesar de não ter tirado a dúvida: "Meu pensamento é que o jogador não tem muito o que escolher, não. Onde o professor colocou é onde você tem que jogar. Você está aqui porque gosta, é o sustento da sua família, então onde Geninho me colocar – seja de primeiro volante, lateral, zagueiro, o que for – eu vou estar disposto para ajudar a equipe".

O polivamente jogador foi revelado pelo São Carlos, do interior paulista, e logo mudou-se para o Paraná. Lá, disputou uma partida pela Série B de 2016. Na sequência foi para o Palmeiras, clube que o emprestou agora ao Vitória. No ano passado atuou, também por empréstimo, no time B do Getafe, da Espanha.

Na apresentação, Gabriel mostrou-se satisfeito pela saída do Verdão e pelo retorno ao Brasil: "No Palmeiras tive uma oportunidade no profissional (em 2017, na Série A), mas não tive sequência. Só treinava no time de cima e descia para jogar na base", lamentou.

"Aí fui emprestado para o Getafe. Fiz um bom futebol por lá, mas também não foi tudo o que eu esperava. Espero agarrar essa oportunidade que o Vitória me deu. Quero mostrar porque estou aqui. Vim para ajudar o clube e quero vencer, vencer e vencer", completou.

O time B do Getafe disputa a terceira divisão espanhola. Por lá, Gabriel disputou 10 partidas, seis delas como titular. A última campanha de destaque do jovem foi em 2018, quando foi campeão brasileiro sub-20 pelo Palmeiras justamente contra o Vitória na final.

Ele lembrou que tem amigos no elenco rubro-negro, sobretudo dos tempos de Paraná: "Antes de vir para o Vitória conversei bastante com os amigos. Já tinha amigos aqui no clube como Fernando Neto e (Rodrigo) Carioca. Me apoiaram bastante na decisão. Estou muito feliz de estar aqui e espero contar com a ajuda de todos".