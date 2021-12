Volkswagen testa receptividade de seus carros elétricos no país

O ID.3 e o ID.4, estão sendo avaliados por diversos públicos no Brasil

“A caminhada rumo à descarbonização inclui modelos híbridos e flex com etanol na nossa região, mas também os veículos elétricos que são referência no mundo”, explica Pablo Di Si, Presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Essas palavras do principal executivo do fabricante alemão na região revelam o que a empresa pretende fazer nos próximos anos.

Pioneira com o sistema bicombustível, utilizando gasolina e etanol, a VW quer ampliar o uso do segundo combustível- quem tem emissão pelo menos 70% inferior a da gasolina.

A dirigibilidade é um dos pontos fortes do ID.4 (Foto: Pedro Dantas/VW)

Além disso, a empresa quer comercializar elétricos no país, a exemplo do que já acontece com outras marcas generalistas, como Chevrolet, Fiat, Nissan e Renault. E ofereceu a públicos selecionados, incluindo a imprensa, a opção de experimentar dois produtos: ID.3 e ID.4.

Os modelos apresentados no Brasil rendem 204 cv de potência

Ambos são equipados com um propulsor elétrico que entrega 204 cv de potência e torque de 31,6 kgfm de torque. Esses veículos são alimentados pelo conjunto de baterias de 58 kWh e 77 kWh, respectivamente, com autonomia prevista de até 426 quilômetros para ID.3 e de 522 km para ID.4.

Nos dois modelos, o sistema de recarga rápida é capaz de recuperar até 80% da bateria em aproximadamente 50 minutos, considerando a recarga DC (100 kW).

O FUTURO DA AMAROK

A nova picape Amarok, que está sendo desenvolvida em conjunto com a Ford Ranger, será feita na África do Sul. A atual geração seguirá sendo produzida na Argentina

O fabricante alemão divulgou uma nova arte da Amarok 2023

INSPIRAÇÃO BRASILEIRA

Parceira do Projeto Onçafari, que está completando 10 anos, a Land Rover anunciou uma a edição limitada Defender exclusiva para o Brasil.

O SUV é oferecido apenas na configuração 110 do SUV, com a cor da carroceria Godwana Stone e teto preto.

A série especial é exclusiva para o mercado brasileiro O projeto Onçafari está completando 10 anos A edição é limitada a apenas 25 unidades

A parceria vai além do marketing, na iniciativa ambiental o Defender é utilizado para que as equipes do projeto trafeguem pelos terrenos da região do Pantanal para proteger as onças-pintadas e promover a conservação do meio ambiente.

O Defender Onçafari, baseado na versão SE P300, custa R$ R$ 676.950 e parte desse valor será destinado ao projeto.

PEGADA ESPORTIVA

Poucos dias depois de anunciar a linha 2022 do SW4, a Toyota revelou uma nova versão para o utilitário esportivo que tem a picape Hilux como base.

O motor é o mesmo 2.8 litros turbodiesel, que entrega 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. A transmissão é automática, de seis velocidades.

Porém, a Toyota garante que o SW4 GR-S não é feito apenas de emblemas, para-choques e rodas exclusivos.

Depois do Corolla, a Toyota lançou a versão GR-S do utilitário esportivo SW4

De acordo com o fabricante japonês, houve alterações na suspensão que tornarão a direção mais estável e confortável. A tração é 4x4 e o preço sugerido é R$ 415.790.

ABAIXO DA ESPECTATIVA

A nova regulamentação dos testes de segurança veicular promovidos pelo Latin NCap está dando trabalho para muitos fabricantes. Depois dos resultados decepcionantes do Renault Duster e Toyota Yaris, os Fiat Argo e Cronos foram reprovados.

O Cronos e o Argo falharam em testes de segurança

O hacthback e o sedã não conseguiram nenhuma estrela na avaliação de produtos com dois airbags. O mau desempenho fica explícito nos números: proteção de apenas 24,37% para adultos (motorista e passageiro), 9,91% na proteção de crianças no banco traseiro e 36,91% na proteção de pedestres.

A nota em relação a presença de sistemas de segurança é ainda mais baixa: 6,98%.

COMPOSIÇÃO ANUAL

A Pirelli anunciou que a 48ª edição do The Cal, seu famoso e aguardado calendário, irá exibir fotos do cantor canadense Bryan Adams. O título é sugestivo: On The Road.

O canadense Bryan Adams é o responsável pelo próximo calendário da Pirelli

CINCO DÉCADAS

A Cummins completou 50 anos de atuação no Brasil com plano de diversificar sua linha de produtos para atender veículos pesados e geradores de energia elétrica.

Além de diesel e gás, pilhas a hidrogênio para motores de caminhões e estacionários completarão o portfólio.