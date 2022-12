Volpi reabre unidade de Ondina com decoração inspirada nas autênticas cantinas italianas

Após um período em reforma completa, a tradicional Cantina Volpi do bairro de Ondina, em Salvador, reabriu a unidade totalmente renovada. Quem for visitar a casa vai se surpreender com os novos projetos de arquitetura e decoração, assinados pela Primo Arquitetura, que se assemelham a uma autêntica cantina italiana moderna. A obra foi realizada pela Grifo Engenharia.

Inaugurada há 30 anos, a Cantina Volpi estabeleceu um marco gastronômico quando o assunto é culinária italiana em Salvador. Logo, se tornou referência com suas massas, pratos italianos e pizzas. “Estamos com tudo novo, mas, claro, sem perder o que fez a Volpi conquistar um lugar cativo no coração dos baianos. Não abrimos mão da essência da casa: tempero, culinária afetiva, ingredientes selecionados, preparo diário e artesanal”, ressaltou Iuri Braga, sócio do restaurante.



Durante os dias de semana, no horário de almoço, o restaurante oferece um menu executivo – com opção clássica do Filé à Parmegiana. Durante a noite, há a opção do rodízio das pizzas fininhas e crocantes mais conhecidas da cidade, que funciona a partir das 18h, sendo que nos finais de semana também está disponível a partir das 12h. Para brindar, a excelente carta de vinhos, que harmonizam perfeitamente com cada um dos seus pratos da casa.

A Cantina Volpi também trabalha com site próprio, delivery, e Ifood. Além do bairro de Ondina, há unidades na Pituba, no shopping Paseo Itaigara e no Alphaville Paralela.

