Volta às aulas na rede municipal teve adesão de 80% dos professores

Após um acordo entre Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA), as aulas semipresenciais foram retomadas na cidade, na manhã desta segunda-feira (23). De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), conforme o balanço, cerca de 80% dos professores e 33% dos alunos voltaram às salas de aula. Ao todo, 140 mil alunos e cerca de 6 mil professores voltaram para as escolas.

O Sindicato confirmou a larga adesão dos professores e creditou isso à vacinação completa dos profissionais. A Secretaria, por sua vez, afirmou que esses percentuais representam um crescimento expressivo, em comparação aos percentuais de alunos que as escolas vinham recebendo desde 3 de maio, data do retorno às aulas no sistema híbrido semipresencial, mas não chegou a informar o balanço do dia 3. A expectativa da pasta é que o número de adesões pelas famílias aumente significativamente nos próximos dias.

Em 13 de maio, após reunião do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), os profissionais decidiram entrar em estado de greve e continuar as aulas remotamente. Em 2 de agosto, a Prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-BA) anunciaram um acordo e decidiram o retorno das aulas semipresenciais para este dia 23.