Volta das autoescolas já está autorizada, mas depende de protocolo

A volta das autoescolas já está autorizada pela prefeitura, mas ainda é preciso aguardar a publicação dos protocolos para o setor, afirmou nesta segunda-feira (24) o prefeito ACM Neto. Neto já havia adiantado na última semana que as autoescolas teriam autorização para retomar as atividades.

A princípio, as únicas aulas presenciais serão as práticas com apenas o aluno e um instrutor. "Respeitando o protocolo específico que será publicado, fruto de entendimento entre equipe da prefeitura e do governo, lembrando que aulas presenciais coletivas não serão permitidas, apenas aquela instrução, ter no carro o instrutor e o aprendiz. Com todo protocolo de higienização do veículo que será exigido", afirmou Neto, durante evento para inaugurar uma geomanta no Alto do Cabrito.

"A partir de amanhã, no que depender da prefeitura", sinalizou, lembrando que a publicação desses protocolos detalhados deve acontecer."de hoje para amanhã".