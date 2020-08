Volta de Ana Paula Arósio em comercial custou R$ 8 milhões, diz colunista

A atriz Ana Paula Arósio voltou à televisão no horário nobre da terça-feira (25), mas não foi em novela. Ela estrelou um comercial do Santander que foi exibido no intervalo do Jornal Nacional. Seu afastamento da vida pública foi usado como piada, com a atriz brincando sobre seu sumiço. O valor para retirar a atriz da reclusão foi alto: R$ 8 milhões, segundo a colunista Keila Jimenez, do R7.

No comercial, os atores Samantha Schmutz e Robson Nunes apresentam Ana Paula como "xodó do Brasil" e "sumida". Também há eferência a outra propaganda famosa estrelada por Ana Paula, da Embratel, quando ela é chamada de alguém que "entende muito de telefone" e no próprio mote da campanha ("Faz um SX" x "Faz um 21").

"Oi, gente, voltei", diz a atriz ao entrar em cena, antes de apresentar o produto do banco. "Bom, agora vou voltar porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para meu sabático em Xangrilá", conclui.

Segundo Jimenez, o valor pago a Ana Paula foi confirmado por fontes do mercado. Ela compara com os cachês mais altos das celebridades em campanhas no país. Para ter Gisele Bündchen, a modelo mais famosa do mundo, estrelando uma propaganda, é preciso desembolsar R$ 4 milhões. Já Neymar, o atleta brasileiro de maior destaque, recebe na faixa de R$ 5 milhões.

Ana Paula está longe da telinha desde 2010, quando desistiu da novela "Insensato Coração", que abandonou durante as gravações. Desde então, ela fez poucas aparições no cinema e leva uma vida isolada com o marido no Reino Unido.