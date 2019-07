Volta de Patrícia Abravanel ao SBT pode significar saída de Raul Gil; entenda

Ontem surgiu a notícia de que Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, pode voltar à ativa no SBT, apresentando o "Topa ou Não Topa". A revelação causou um grande burburinho na equipe de Raul Gil, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

Isso porque, de acordo com o "Notícias da TV", o programa de Patrícia deve entrar ao ar nas tardes de sábado, das 15h30 Pas 16h30, justamente no horário atualmente ocupado pelo Programa Raul Gil.

E essa não seria a primeira vez que Raul sentiu-se incomodado. Ele provavelmente não largou seu tradicional bordão "Vamos aplaudir" para a entrada do "Programa da Maisa", também da sua faixa.

E parece que a situação pode ficar pior. Ainda de acordo com o "Notícias da TV", o SBT pretende aumentar em 15 minutos o show comandado pela adolescente, que tem obtido bom resultado, sendo vice-líder de audiência na faixa, perdendo apenas para a Globo.

Caso as duas mudanças sejam confirmadas, o programa, que atualmente vai ao ar das 15h15 às 19h45, irá perder 1h e 15 minutos de duração. O que diminuiria os lucros para Raul e a equipe, assim como a possibilidade de fazer os tradicionais "merchans".

Partiu Record?

E a treta envolvendo Raul e o SBT não é de agora. Desde 2016, quando foi demitido por causa de uma "fofoca", sendo readmitido dois meses depois", o casamento de décadas não vai lá a mil maravilhas.

Mas dessa vez, porém, não há boatos envolvidos e a equipe acredita que o apresentador, hoje com 81 anos, não vai engolir mais esse sapo e pedirá o as contas.

E, em meio a todo esse disse me disse, surgiu, na espreita a Record observando os passos. Nesta sexta-feira (5) mesmo, de acordo com Ricardo Feltrin, já se ouvia nos corredores da Record um burburinho de que Raul Gil teria sido chamado para uma reunião na emissora na próxima semana.



Entretanto, a Record negou que o encontro vá ocorrer.