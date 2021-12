Voltando do Natal em família, irmãos morrem em acidente na BR-324 na Bahia

Dois irmão acabaram morrendo, na manhã deste domingo (26), após o carro em que eles estavam colidir de frente com uma carreta no Km 10 da BR-324, no trecho entre os municípios de Tanquinho e Feira de Santana.

As vítimas foram identificadas como Erivaldo Carneiro, de 59 anos, e Joenilton Carneiro, 50. Com a batida, os dois ficaram presos nas ferragens do automóvel e não resistiram.

De acordo com informações da TV Bahia, ambos voltavam de uma viagem ao povoado de Barreiros, em Riachão do Jacuípe, onde passaram o Natal com a família. Os irmãos voltavam para casa, em Feira de Santana, quando se envolveram no acidente.

Segundo testemunhas, o carro das vítimas perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo no caminhão. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PFR) apuram o acidente.