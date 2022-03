Voluntária ucraniana é fuzilada e morta após levar ração a abrigo para animais

Anastasiia Yalanskaya, uma ucraniana de 26 anos, foi morta a tiros em seu carro, alvejada com "armas pesadas" por tropas russas na quinta-feira (3), enquanto se dirigia a um canil em Bucha, a cerca de 30 quilómetros da capital ucraniana, Kyiv, para alimentar animais.

Ela foi uma das três voluntárias que fizeram a perigosa jornada até o abrigo, próximo da cidade de Irpin, onde as pessoas estão sendo evacuadas para escapar dos bombardeios das forças russas. Familiares da voluntária acreditam que os combatentes inimigos estavam mirando em civis. O Kremlin afirma que está apenas atacando alvos militares na ofensiva.

A última postagem de Anastasiia no Instagram, em 3 de março, dia de sua morte, a mostrou sentada na parte de trás do veículo com sacos de comida para cães. Os animais haviam sido deixados por três dias sem comida, pois Bucha estava sob forte bombardeio das forças russas.

"Pedi a ela que fosse mais cautelosa", disse o ex-marido de Anastasiia, Yevhen Yalanskyi. "Um erro custa muito caro, mas ela estava ajudando todo mundo. Pedi a ela que pensasse na evacuação, mas ela não ouviu", acrescentou.

O carro de Anastasiia foi encontrado próximo de sua casa, crivado de balas, relatou o "New York Post".

"Ela era um dos melhores seres humanos que eu conhecia. Ela estava empenhada em ajudar, em ajudar seus amigos e parentes e quem precisasse de ajuda. Ela adorava animais. Tínhamos um cachorro e um gato. Ela foi a melhor parceira que já tive", disse o ex-companheiro.

A situação de vários cães e gatos é a de abandono durante uma guerra, de acordo com entidades de defesa dos direitos dos animais, que alegam que os animais estão sendo abandonados pela população.