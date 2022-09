Voluntários recolhem 400 kg de lixo na praia da Barra

400 quilos. Esse é o peso de uma girafa, de 400 sacos de feijão ou de oito geladeiras robustas, e é também a quantidade de lixo retirada na praia da Barra, em Salvador. A coleta foi feita na faixa que fica entre o Farol da Barra e o Morro do Cristo.

Os resíduos foram recolhidos durante o início do “World Clean Up Day”, na capital baiana, em projeto que envolveu a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), em parceria com a Braskem, BASF e Ciclik.

Aberta ao público, a ação buscou sensibilizar banhistas e visitantes a conservarem a limpeza das praias, coletando resíduos sólidos e evitando a poluição do mar. A ação também trata da importância da preservação de ambientes marinhos e seus animais.

Por meio do “Praia Massa é Praia Limpa”, um grupo de voluntários ficou responsável pela coleta do lixo na faixa de areia e na área submersa das praias.

“Essas iniciativas visam contribuir para que os soteropolitanos despertem para a urgência de preservação dos oceanos e das vidas marinhas. Temos o propósito de dar continuidade durante o ano e estamos buscando apoio para que se tornem ações constantes em nossa cidade, que é reconhecida por suas praias incomparáveis”, destaca a gestora da Secis, Marcelle Moraes.

A BASF, por sua vez, reuniu cerca de 30 voluntários na campanha. "O compromisso com iniciativas de educação ambiental e proteção da biodiversidade precisa ser de todos. É motivo de orgulho para nós contribuir para resolver os desafios atuais e futuros da sociedade. Esse é o impacto social que buscamos dentro de nossas estratégias de negócio, sempre levando em conta os princípios da governança ambiental, social e corporativa", fala Tânia Oberding, Diretora Industrial do Complexo Acrílico da BASF em Camaçari.

O mutirão contou também com a participação de mais de 30 voluntários da Braskem, que ficou responsável pela reciclagem dos resíduos plásticos. "Essa iniciativa é importante como mais uma ação de conscientização da sociedade para adoção de práticas sustentáveis como descarte correto e reciclagem", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.