A Volvo Construction Equipment e a Gotemburgo realizam hoje, no Hotel Fasano, em Salvador, seu Encontro de Negócios.

O evento, exclusivo para 50 convidados, está marcado para começar às 19h e terá início com as boas vindas de Luiz Marcelo Daniel, Presidente da Volvo CE Latin America - que veio a Salvador especialmente para o evento - e dos executivos da Gotemburgo.

As palestras seguem até às 21h, quando um coquetel será oferecido no rooftop do famoso hotel.

(foto: Divulgação)