Votação da Lei Orçamentária de Salvador é marcada para a próxima semana

A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2023 deve ser votada na próxima semana na Câmara de Vereadores de Salvador. O prefeito Bruno Reis (UB) informou, nesta quinta-feira (17), durante coletiva de imprensa no bairro do Comércio, que a Câmara, após o período eleitoral e com o estabelecimento de um novo calendário para apreciação de projetos, deve voltar a ter uma relação dinâmica com o Executivo municipal.

"A LDO já deveria ter sido votada no primeiro semestre. Ontem [quarta-feira], num acordo de líderes, foi estabelecido um calendário, com isso a Câmara vai voltando a sua normalidade com a relação entre o Executivo e Legislativo, sempre colocando os interesses da cidade acima das disputas políticas, das questões partidárias", disse o prefeito.

Bruno Reis também pontuou que ainda não fez nenhum acordo com o governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mas que as pautas no Legislativo precisam avançar. "Temos a LOA, que é a Lei Orçamentária do ano que vem, e tem alguns ajustes, incentivos fiscais e IPTU, inclusive fixando a correção que é prevista normalmente pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo] do período, que é a inflação. Todas essas pautas precisam ser discutidas e precisam do empenho do Legislativo e do Executivo. Passada a eleição, todos precisam descer do palanque e trabalhar juntos", comentou.

Sobre uma possível reforma administrativa municipal para 2023, o prefeito disse que não há previsão para uma mudança. "Ainda não é o momento para falar se vai ter mudança ou não. Pode ser que algumas peças possam ser reposicionados, mas não é esse o foco agora", finalizou.