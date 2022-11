Votação da proposta do Grupo City para SAF no Bahia é antecipada

A proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Grupo City será votada pelos sócios do Bahia em Assembleia Geral Extraordinária no dia 3 de dezembro. Inicialmente, o encontro havia sido marcado para o dia 10, mas foi antecipado em uma semana depois de reunião entre lideranças do Conselho Deliberativo do clube.

Também no dia 3, os sócios vão votar a adequação do estatuto do Tricolor à Lei da SAF, que inicialmente estava programada para 26 de novembro.

As alterações no estatuto do clube para adequação à lei da SAF foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Além disso, a Comissão Jurídica concluiu que não existe irregularidade no contrato assinado entre Grupo City e Bahia, e a Comissão Provisória da SAF também apresentou parecer favorável para que o acordo entre as partes avance para a Assembleia Geral.

Proposta de SAF

A proposta do Grupo City foi apresentada oficialmente no dia 24 de setembro, em uma reunião entre a diretoria executiva do Bahia e os conselheiros. CEO do fundo estrangeiro, Ferran Soriano participou do encontro.

Na oferta, o Grupo City planeja aportar R$ 1 bilhão no Bahia e controlar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) a ser criada, em um contrato de 15 anos. O valor será dividido para o pagamento de dívidas, montagem do elenco, investimento em estrutura, categorias de base e outros.

A divisão prevista em contrato está assim: