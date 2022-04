Voto a voto: como a participação da juventude influencia nas eleições e na política

Desde o começo do ano, se tornou muito comum acompanhar através do rádio, TV e internet, uma série de campanhas incentivando jovens acima dos 16 anos para tirarem o título de eleitor e poderem exercer o direito ao voto em 2022.

A data limite para regularizar ou tirar o documento pela primeira vez vai até 4 de maio. A busca por um grupo mais jovem e disposto a buscar melhoras para o país faz parte da realidade da política e das eleições no Brasil, que já alguns anos estimula uma renovação em quem faz parte dessa esfera. Mas como está a relação do jovem brasileiro com a política e as eleições? Será que de fato nos últimos anos houve um progresso quanto ao interesse em participar desse movimento? E o que pode incentivar para que esse grupo se torne mais presente?



São essas perguntas que o 46º episódio do O Que a Bahia Quer Saber, o podcast de reportagens especiais do Correio, discute nesta semana. O programa recebe o advogado e professor de direito eleitoral Rafael Petracioli, que discute a conjuntura política com o olhar voltado para o jovem e analisando de que forma a juventude pode criar um interesse nesse tema.

A comunicadora e produtora de conteúdo Carol Magalhães também é convidada do podcast. Carol comanda a página 'Primeiro Voto' no Instagram, onde faz um trabalho de educação política voltado justamente para as pessoas que pouco entendem de política e que querem se aproximar mais da área, ainda mais em ano de eleição.

Entre essas figuras estreantes nas eleições, está o estudante Vitor Fascio, de 16 anos. Ele tirou recentemente o título e compartilha neste episódio as razões para ter tirado e como vê o debate sobre política dentro das salas de aula? Será que elas são uma das ferramentas que auxiliam na formação política desses grupos?

O programa também traz a discussão sobre quais são os caminhos e alternativas para que projetos como o 'Primeiro Voto' e outras instituições (governamentais ou não) para conseguirem conversar com os jovens. As redes sociais, por exemplo, são a porta de entrada para quase tudo que os jovens consomem hoje. Mas será que ela é segura para aproximar a juventude com um tema sério como esse?



O podcast tem produção, narração e edição de Vinícius Harfush.





O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.