'Vou buscar uma terapia', afirma Ferrugem após confusões na Bahia

Nos últimos dois dias, o nome de Ferrugem apareceu relacionado a algumas polêmicas na Bahia. Primeiro, no último domingo (23), abandonou o palco do Forró do Bosque, em Cruz das Almas. No dia seguinte (24), foi flagrado dando um pisão na mão de um fã em um show na cidade de Senhor do Bonfim. Em meio a tanta confusão, ele garantiu que irá procurar ajuda profissional.

"Nunca fiz [terapia] e tinha preconceito com isso. Mas também recebi um toque do meu empresário e passarei a fazer. Preciso de tratamento. Vou buscar sim uma terapia", afirmou, em entrevista ao Blog do Leo Dias.

"Meu sangue esquenta muito fácil e eu preciso aprender a lidar com isso. Entendo perfeitamente que sempre vão colocar a culpa em mim, ninguém quer ver o outro lado. Mas não consegui pensar naquele momento que eu precisaria ter uma reação pra agradar a todos", continuou.

Ao portal, ele explicou como aconteceram as duas confusões. "Tudo começou no show do 'Forró do Bosque'. Desde que chegamos lá sabia que não ia rolar a possibilidade de se apresentar, mas insisti para fazer o show pelo público. Faltava estrutura, equipamento, camarim para banda, uma complicação atrás da outra. Brigas no meio do público. Tudo isso já mexia com a minha cabeça antes do show. Muitas coisas aconteceram para deixar minha cabeça a milhão e, para finalizar jogaram um copo em mim", disse.

Ele seguiu: "Naquele momento me senti vulnerável, não queria parar o show para dar lição de moral, e tive a reação mais passiva que eu poderia tomar. Deixando o palco. Fui embora porque não merecia aquilo. Estávamos sujeitos a problemas muito maiores ali se eu continuasse. As pessoas que me jogaram o copo em nenhum momento foram repreendidas. Primeiro vem o copo, depois jogam gelo, isso encoraja o público. Só tentei que aquele show acontecesse por conta do público, mas no dia seguinte foi o 'bafafá' que todos viram".

Ferrugem também comentou, para Leo Dias, o espetáculo do dia seguinte, em Senhor do Bonfim. "Eu ainda me sentia vulnerável, com a cabeça no show anterior. Não tinha virado a página ainda, sabe? Mas o segundo show foi extremamente maravilhoso. Dancei com pessoas, brinquei. Mas teve o momento do pisão e eu não me orgulho nada em ter feito isso", garante.