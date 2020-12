'Vou defender que profissionais de educação sejam prioridade', diz Neto sobre vacina

O prefeito ACM Neto afirmou que vai defender que profissionais de educação estejam nos grupos prioritários para tomar a vacina contra covid-19. No plano nacional apresentado essa semana, professores são considerados grupo de prioridade, mas aparecem somente na quarta fase prevista na vacinação. Neto falou do tema nesta sexta-feira (18), durante entrega de uma nova creche na Fazenda Grande do Retiro

Ele não quis cravar uma data para volta às aulas. "Não vou ficar marcando data. Vejo governos e prefeituras Brasil afora marcarem data. Marcaram, suspenderam, adiaram, marcaram, adiaram de novo. Não vou ficar nessa. É uma irresponsabilidade com as famílias, os funcionários. Graças a Deus estamos vendo a vacina se aproximar. Não serei mais prefeito, mas como homem público vou defender que os profissionais de educação estejam nas prioridades dos que estarão vacinados", disse Neto.

Neto lembrou que 2021 terá que ter "dois anos em um" e será preciso fazer um "pacto" para que isso dê certo. "O prejuízo para nossas crianças e jovens já é enorme, especialmente os da rede pública. E isso precisará ser recuperado no próximo ano. Terá que existir um compromisso dos governos, dos profissionais de educação para um 'ano dobrado'. Vamos ter que fazer dois anos em um", disse.

Para ele, embora ainda não haja data, as aulas devem voltar ainda no início do ano que vem. "Claro que não dá para imaginar ser possível fazer dois anos em seis meses, por isso vai chegar no momento de fato que o ano letivo terá que ser retomado, e imagino que isso vai ocorrer ainda no começo de 2021", estimou.

Será preciso ter cuidado redobrado com a saúde de professores e alunos. "Para que escolas sejam ambientes seguros, a prefeitura de Salvador já adotou todos os protocolos de segurança, todas as medidas e cuidados, o mais elevado padrão sanitário para a retomada das aulas. Não dá para imaginar que as aulas só voltarão depois da imunização de todos. Esse prejuízo seria irrecuperável", acredita.

O prefeito falou também da chegada do fim do ano, com suas tradicionais festas e confraternizações. "Não podemos esquecer que esse ano é diferente. Então, eu refleti e tomei a decisão de não reverter o funcionamento das atividades econômicas. A gente sabe que o prejuízo para os empregos, para preservação dos postos de trabalho, seria altíssimo. Imagine se determinássemos o fechamento completo do comércio a uma semana do Natal. Porém, para que não aconteça isso logo depois, será fundamental o cuidado de todos nessas próximas duas semanas. Já estamos trabalhando com uma taxa de ocupação dos leitos hospitalares muito alta", destacou Neto.

Ele reforçou a necessidade de todos respeitarem os protocolos e se preservarem. "Se o desrepeito foi muito grande, será inevitável que em seguida tudo tenha que voltar atrás. Se as pessoas não querem que logo depois de passar esse período de festa a cidade tenha que fechar shopping, comércio de rua, bar e restaurante, salão de beleza, academia e por aí vai... Se não querem isso, tenham cuidado".