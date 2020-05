Edísio, vou perder metade do meu salário. O que fazer? Anônimo

Olá. Considerando que perderá 50% de sua renda, medidas precisam ser tomadas para garantir o sustento da família e o consequente pagamentos das contas. O primeiro passo é verificar quais itens do seu orçamento podem ser reduzidos ou suprimidos, é apertar o cinto para passar por essa crise. Se mora de aluguel, proponha uma redução no valor mensal ou prorrogação de alguns meses. No caso de contas de consumo, é economizar o máximo e em caso extremo buscar um acordo com a concessionária. Os gastos que não são essenciais precisam ser reduzidos ou suprimidos, tudo isso para reduzir suas despesas até que possa ter sua renda normalizada. Outra opção, se for possível para você, é tentar aumentar a renda com alguma atividade alternativa, seja vendendo lanches, almoço ou qualquer produto ou serviço que seja útil às pessoas nesse momento de crise.





Como ajustar as contas diante de toda essa situação? Eu já vinha reduzindo muitas coisas antes, mas confesso que não consigo enxergar mais nenhuma despesa que eu possa cortar. Patrícia Ferreira

Olá Patrícia. O momento é muito delicado mesmo. Tenho plena consciência que não é fácil, mas precisamos nos reinventar a cada dia para superar. O primeiro passo é ajustar as contas da maneira que for possível, mesmo que precise adiar algum pagamento como forma de manter um saldo financeiro suficiente para os gastos essenciais, como alimentação e saúde. As demais despesas, como aluguel, contas de consumo, impostos, empréstimos e financiamento podem ser prorrogados tanto por negociação direta como por imposição legal. O momento é de fazer o levantamento de todos os itens que compõem o orçamento e definir a ação adequada a cada caso, com o objetivo de manter receita suficiente, ao menos para o que é mais essencial.





