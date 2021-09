Wagner Lopes sobre momento político do Vitória: 'Não vou ser hipócrita para falar que não interfere'

O momento do Vitória é delicado fora e dentro das quatro linhas. Na zona de rebaixamento, o time encara o Operário, sábado (4), às 11h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Em Salvador, o ambiente político é de instabilidade e tensão. Na quinta-feira (2), Paulo Carneiro foi afastado da presidência por 60 dias.

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (3), o técnico Wagner Lopes admitiu que o extracampo pode atrapalhar o desempenho dentro das quatro linhas.

"Não vou ser hipócrita para falar que não interfere. Cada jogador tem um sentimento, cada ser humano faz uma leitura diferente da situação. Por mais que a gente tente blindar os jogadores, por mais que o nosso executivo de futebol tente isolar todo mundo da parte política, claro que todo mundo volta para casa, todo mundo lê a internet, rede social, mídia", afirmou o treinador.

A principal preocupação de Wagner Lopes é com relação ao impacto gerado nos atletas mais jovens. "Na minha visão, cada um tem sua visão, tem uma maneira de pensar. A gente que tem um pouco mais de experiência, sabe levar, mas jogadores jovens ficam preocupados. É ser humano. Qualquer ser humano ficaria preocupado se tivesse os problemas internos que o Vitória tem. Não adianta querer esconder o sol com a peneira. A gente abre, fala a verdade. Acho que, em alguns momentos, atrapalha sim, embora toda nossa diretoria esteja nos blindando. É muito individual. É de cada um. Na minha visão, não interfere", completou o comandante rubro-negro.

TIME PRONTO

O Vitória encerrou a preparação para o jogo contra o Operário nesta sexta-feira (3), no centro de treinamento do Coritiba. O técnico Wagner Lopes comandou uma atividade tática e aprimorou as jogadas de bola parada.

Ele precisará fazer ao menos uma mudança no time, na lateral esquerda. Roberto levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Pedrinho, negociado com o Athletico-PR, já rescindiu contrato com o Leão e não pode atuar.

Diante dessa situação, Wagner Lopes poderá lançar o lateral esquerdo Elivelton, que tem 21 anos, disputou o Brasileiro de Aspirantes com a equipe sub-23 até o início de agosto e nunca foi relacionado para uma partida da equipe principal. Outra opção é improvisar. Neste caso, o zagueiro Mateus Moraes e o volante Cedric são as opções.

Com 20 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, na 18ª colocação. O Operário soma 32 pontos e está em 9º lugar.