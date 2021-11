Walcyr Carrasco sobre Camila Queiroz: 'ela nunca mais pisa na Globo'

Depois da notícia sobre a saída de Camila Queiroz de 'Verdades Secretas 2', o autor da novela, Walcyr Carrasco, se pronunciou sobre o desfecho da atriz. De acordo com a emissora, o rompimento do contrato com Camila a aconteceu por causa de “demandas inaceitáveis”.

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, colunista do Metrópoles, Walcyr Carrasco explodiu dentro da emissora e se mostrou insatisfeito com o trabalho de Camila nos últimos tempos, segundo a mesma, ela teria faltado os últimos dias de gravação e queria um contrato de extensão da personagem. Carla afirmou que Walcyr disse para todas as pessoas presentes que não gostaria de ver Camila em mais nenhuma personagem de suas novelas: “Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo”, disse ele.

Leia mais: Camila Queiroz diz que lamenta decisão da Globo: 'Surpreendida'

Atualmente, Camila Queiroz também é contratada da Netflix e comanda o reality “Casamento às Cegas”, ao lado de Kleber Toledo. Segundo informações, nem o autor, nem a emissora concordaram com as exigências de Camila e preferiram demitir a atriz, fazendo com que ela se tornasse fixa da plataforma de streaming.

Camila Queiroz é demitida de 'Verdades Secretas 2'

Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de "Verdades Secretas 2". O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pela Globo através de nota oficial. No pronunciamento, a emissora detalhou as motivações que levarão à decisão. Clique aqui e saiba todos os detalhes sobre a demissão da atriz Camila Queiroz da novela de Walcyr Carrasco.