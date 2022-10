Wallace não voltará a defender o Vitória em 2023

Emprestado ao Brusque nesta temporada, o zagueiro Wallace tem contrato com o Vitória até agosto de 2023, mas não voltará a vestir a camisa rubro-negra. O jogador de 34 anos está fora dos planos do Leão para o próximo ano.

“Wallace a gente está fazendo um acordo. Ele vai ser liberado e não voltará para o clube", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, durante uma live realizada pelo perfil de Instagram Vamos Negô.

"O contrato dele está vencendo e ele vai conseguir a liberação dele e seguir a vida dele, porque a comissão técnica já disse que não tem interesse, e nós também não temos condições de pagar o que o Wallace ganha”, explicou o dirigente.

Revelado na Toca do Leão, Wallace finalizou o primeiro ciclo no clube em 2010, quando foi vendido ao Corinthians. Ele retornou em em 2017 e saiu no início de 2018 para o Goztepe, da Turquia, onde ficou até agosto de 2020, quando começou sua terceira passagem pelo rubro-negro.

Naquele ano, se tornou capitão e ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento à Série C do Brasileiro, mas amargou a queda à terceira divisão em 2021. Nesta temporada, Wallace nem se apresentou na Toca e, em 4 de janeiro, foi anunciado oficialmente pelo Brusque.

Em meio a uma crise financeira, a diretoria do Vitória argumentou que o salário do zagueiro estava fora da realidade do clube e optou pelo empréstimo ao time de Santa Catarina. Titular e capitão do Brusque, Wallace luta mais uma vez contra o rebaixamento, já que a equipe quadricolor amarga a vice-lanterna da Série B.

Atualmente, o Vitória conta com apenas dois zagueiros no elenco, ambos da base. Titular absoluto com João Burse, Marco Antônio foi um dos destaques do time na campanha de acesso. Já Carlos estava à disposição, mas não foi utilizado.

O Vitória optou por não renovar os contratos dos zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa. Titular e capitão do time na reta final da Série C, Alan Santos estava na lista de atletas que faziam parte dos planos do Leão para 2023, porém clube e atleta não chegaram a um acordo salarial e as negociações foram encerradas.