Wallace sobre empate com o Náutico: 'Está de bom tamanho'

Capitão do Vitória, Wallace admitiu que o rubro-negro deixou a desejar no segundo tempo do jogo com o Náutico, na noite desta quarta-feira (25), no estádio dos Aflitos, no Recife, válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, na avaliação do zagueiro, o empate em 0x0 não foi ruim.

"Acho que a gente veio com intenção de ganhar. Resultado razoável. A gente não teve capricho na última bola. Mas está de bom tamanho pelo que a gente apresentou no segundo tempo", afirmou Wallace logo após o apito final.

Com o resultado, o Vitória segue em 16º lugar, agora com 26 pontos, a cinco do próprio Náutico, que soma 21 e é primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Vitória já volta a entrar em campo no sábado (28), às 18h30, quando recebe o CRB, no Barradão. Para a partida, o técnico Eduardo Barroca poderá contar com o volante Lucas Cândido, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão.