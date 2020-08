Wallace vibra com terceira passagem pelo Vitória: 'Estou três vezes mais motivado'

Na terceira passagem na Toca do Leão, o triplo de motivação e confiança. Wallace garante estar realizado em voltar para casa. "Estou três vezes mais motivado, três vezes mais feliz e extremamente confiante no nosso acesso. O que eu puder colaborar tanto dentro como fora de campo, eu farei”, prometeu o zagueiro, nesta segunda-feira (24), durante a primeira entrevista oficial como novo jogador do Vitória.

Nascido em Conceição do Coité, o baiano foi repatriado após passar dois anos e meio defendendo o Göztepe, da Turquia, e diz querer vida longa na Toca do Leão. Não à toa, assinou contrato de três anos com o Vitória. Nesse novo vínculo, Wallace projeta uma atuação ainda mais focada que as anteriores.

"Espero fazer melhor, não diferente. Sempre trabalhei da forma mais honesta possível. Isso é uma tônica da minha carreira. Ainda mais no clube que é o do meu coração. Continuarei fazendo e agora de uma forma mais potencializada, porque espero ter uma vida longa aqui", afirmou o jogador de 32 anos.

Revelado nas categorias de base, Wallace chegou ao Vitória em 2003 e se profissionalizou em 2006 em um dos momentos mais difíceis da história do clube. A primeira aparição nacional com a camisa vermelha e preta foi na Série C do Brasileiro. Naquele ano, comemorou o acesso à Série B e, no seguinte, à Série A.

As boas apresentações fizeram com que Wallace fosse negociado com o Corinthians em 2011. Na sequência, defendeu Flamengo, Grêmio e Gaziantepspor, da Turquia. A segunda passagem pela Toca do Leão foi 2017, na Série A do Brasileiro, quando fez 21 partidas, todas como titular, e marcou dois gols.

Em janeiro de 2018, após apenas três partidas, ele se despediu do Vitória outra vez e retornou à Turquia para defender o Göztepe, clube que defendeu até o mês passado. Segundo o próprio jogador, uma cláusula no contrato com o clube turco previa renovação automática caso ele entrasse em campo em 2020, o que não ocorreu.

A última vez que Wallace disputou uma partida foi em 29 de dezembro. Por isso mesmo, a estreia dele nesta temporada com a camisa do Vitória não pode ser precipitada. Wallace está treinando na Toca desde a última quarta-feira (19) e preferiu não dar uma prever quando estará à disposição do técnico Bruno Pivetti. “Eu não tenho previsão. Isso aí fica com o departamento físico. Espero que o quanto antes. Estou me preparando e esperando o momento oportuno para poder ficar à disposição de Bruno”, disse o jogador.

Ele será expectador no jogo de quarta-feira (26), quando o Vitória reencontra o Ceará, no Barradão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O rubro-negro perdeu o jogo de ida por 1x0, no estádio Castelão, em Fortaleza, e precisará vencer por dois gols de diferença para assegurar vaga na quarta fase do torneio. Triunfo do Leão por apenas um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Assim como os rubro-negros terão que esperar para ver Wallace em campo, o zagueiro terá que fazer o mesmo para reencontrar o torcedor na arquibancada, já que, em função da pandemia de coronavírus, os jogos estão sendo disputados sem público. "A gente lamenta. Espero que Os Imbatíveis, a Camisa 12 e todo torcedor que não é de uniformizadas possa comparecer o mais rápido possível, porque é um gás para a equipe. Espero que essa pandemia passe o mais rápido possível para que a gente possa contar com o apoio do torcedor", afirmou o zagueiro.