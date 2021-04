Walter posta foto sem camisa e explica por que não pegará o 4 de Julho

O atacante Walter não estará em campo pelo Vitória contra o 4 de Julho, em partida da 8ª e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogador ficou em Salvador e não viajou com o resto da delegação para Teresina, onde será o duelo.

Segundo o clube, a decisão partiu da comissão técnica. Nesta sexta-feira (9), o atleta se manifestou sobre o assunto no Instagram Stories e explicou que ficou na capital baiana para aprimorar a forma física. Walter comentou que, caso tivesse ido com o resto do grupo ao Piauí, perderia alguns dias de treinos.

"Muita gente perguntando por que eu não viajei. Gente, isso vai acontecer mais vezes. Estou em treinamento, me cuidando, treinando. A gente ia ficar quatro dias longe, quatro dias sem treinar. O que achou melhor? Ficar em Salvador, treinar sábado, domingo. Não estou aqui à toa, estou trabalhando. Treinei ontem, de manhã e à tarde. Hoje, de manhã. Sábado, vou treinar de manhã e à tarde. E domingo de manhã. Só para explicar. Não estou à toa, não estou de brincadeira aqui. Estou trabalhando para chegar no meu peso", explicou.

Walter postou foto sem camisa para mostrar a perda de peso

(Foto: Reprodução/Instagram)

Desde que chegou ao Vitória, Walter vem seguindo uma rotina rigorosa de alimentação, além de ser acompanhado de perto nos treinamentos. Ele tem quatro jogos com a camisa rubro-negra na temporada e ainda não marcou gols.

O duelo do Leão com o 4 de Julho está marcado para sábado (10), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.